قبل مواجهة «الفراعنة».. ماذا فعل مودريتش ونجوم كرواتيا أمام الأهرامات؟
كتب:
عبير خالد
08:43 م | الأحد 24 مارس 2024
مودريتش
الأهرامات من الأماكن التاريخية السياحية، التي يحرص الجميع على التقاط الفيديوهات والصور التذكارية معها، كان آخرهم لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد، الذي ظهر مع مجموعة من أصدقائه، وهو يستعرض مهاراته الكروية، في واحد من الفيديوهات التي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعى لتحظى بتفاعل كبير.
ظهر «مودريتش» رفقة لاعبي المنتخب الكرواتي في زيارة للأهرامات الثلاثة في الجيزة، وذلك قبل اللقاء الحاسم، الذي سيجمعه أمام منتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر، والمقرر أن يقام على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية، بعد 48 ساعة من الآن في العاشرة مساءً.
فيديو لـ«مودريتش» في الأهرامات
قدم نجوم كرواتيا إلى جانب «مودريتش» استعراضا لمهاراتهم الكروية، وجاء ذلك في خلال زيارتهم إلى الأهرامات، ليظهروا مهاراتهم فى كرة القدم خلال استمتاعهم بأجواء رائعة ومميزة داخل أرض الكنانة مصر.
Zagrijavanje za finale...#Vatreni #Pyramids #Cairo pic.twitter.com/aYuSPdm6SO— Saša Lugonjić (@LugonjicNovaTV) March 24, 2024
موعد مباراة منتخب مصر مع كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر
تقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المنتخب الوطني مع كرواتيا في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس الجاري، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع تونس فى نفس التوقيت، لتحديد صاحب المركز الثالث.
القناة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وكرواتيا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.