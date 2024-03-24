قبل مواجهة «الفراعنة».. ماذا فعل مودريتش ونجوم كرواتيا أمام الأهرامات؟

الأهرامات من الأماكن التاريخية السياحية، التي يحرص الجميع على التقاط الفيديوهات والصور التذكارية معها، كان آخرهم لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد، الذي ظهر مع مجموعة من أصدقائه، وهو يستعرض مهاراته الكروية، في واحد من الفيديوهات التي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعى لتحظى بتفاعل كبير.

ظهر «مودريتش» رفقة لاعبي المنتخب الكرواتي في زيارة للأهرامات الثلاثة في الجيزة، وذلك قبل اللقاء الحاسم، الذي سيجمعه أمام منتخب مصر في نهائي كأس عاصمة مصر، والمقرر أن يقام على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية، بعد 48 ساعة من الآن في العاشرة مساءً.

فيديو لـ«مودريتش» في الأهرامات

قدم نجوم كرواتيا إلى جانب «مودريتش» استعراضا لمهاراتهم الكروية، وجاء ذلك في خلال زيارتهم إلى الأهرامات، ليظهروا مهاراتهم فى كرة القدم خلال استمتاعهم بأجواء رائعة ومميزة داخل أرض الكنانة مصر.

موعد مباراة منتخب مصر مع كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

تقام مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المنتخب الوطني مع كرواتيا في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس الجاري، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع تونس فى نفس التوقيت، لتحديد صاحب المركز الثالث.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكرواتيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر وكرواتيا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.