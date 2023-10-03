أعداء الأمس أصدقاء اليوم.. ميسي يسعى لاختطاف مودريتش إلى إنتر ميلان

«أعداء الأمس.. أصدقاء اليوم»، هكذا مد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق، وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، يده، لمنافسه السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، من أجل تكوين ثنائية أسطورية في دوري الولايات المتحدة.

ميسي، الذي قرر تغيير مساره بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وتعثرت مفاوضات عودته إلى كامب نو، اختار أن يخوض تحدٍ جديد في الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

ويبدو أن خطة البرغوث الأرجنتيني، لم تتوقف عند هذا الحد، حيث يسعى لاستقطاب نجوم الصف الأول، ليدافعوا عن ألوان فريقه إلى جواره، وفي مقدمتهم نجم الميرينجي لوكا مودريتش.

وربطت صحيفة «آس» الإسبانية، بين جلوس لوكا مودريتش على دكة بدلاء ريال مدريد في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ انضمامه للفريق عام 2012، والأنباء التي ربطت اسمه بالالتحاق بميسي في إنتر ميامي الأمريكي.

كيف يحاول ميسي ضم مودريتش إلى صفوف إنتر ميامي؟

«اهتمام كبير بضم مودريتش»، هكذا وصفت الصحيفة محاولات ليونيل ميسي المستميتة للتعاقد مع لاعب خط الوسط الأبرز في العالم خلال السنوات الماضية، وضمه إلى صفوف فريقه الأمريكي لتدعيمه.

تبقى موسم وحيد في عقد اللاعب صاحب الـ38 عاما مع ريال مدريد، الأمر الذي يجعل فرصه في مجاورة ميسي في إنتر ميامي أمرًا واردًا في الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المؤكد أن إدارة النادي الملكي ستبحث الاستفادة المادية من اللاعب حال رحيله من خلال بيعه قبل انتهاء عقده.

هل يجمع إنتر ميامي ميسي ومودريتش في نفس الفريق؟

مودريش وميسي طالما جمعتهما منافسة ساخنة على مدار سنوات طويلة في الدوري الإسباين، حيث كان كلا منهما يدافع عن ألوان فريقه سواء ريال مدريد أو برشلونة، فهل يشهد إنتر ميامي معاهدة السلام بين الثنائي بلعبهما جنبا إلى جنب بقميص إنتر ميامي؟