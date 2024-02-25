لغز صمود الأهرامات رغم بنائها قبل 4400 سنة.. خبير يكشف السر

تعد الأهرامات من عجائب الدنيا، التي لا تزال محتفظة بالكثير من أسرار المصريين القدماء، خاصة في البناء، ويظهر ذلك في صمود الأهرامات على سطح الأرض 4400 سنة، دون أن تتأثر بالعوامل الطبيعية والخارجية، مما يجعلها لغز محير أمام الكثيرين.

هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان الملايين، عن أسرار بناء الأهرامات، ولكن السؤال المحير هو كيف صمدت الأهرامات على سطح الأرض؟، برغم مرور أكثر من 4400 عام على بنائها، وهو ما أوضحه الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «في حاجة اسمها إحلال وتبديل، زي لما تيجي تبني عمارة تجيب مهندس، أول حاجة بيعملها بيشوف طبقات الأرض».

أسرار المصريون القدماء في بناء الأهرامات

يبلغ عدد أحجار الهرم الأكبر «خوفو» مليوني و300 ألف قطعة حجر، يصل وزنه إلى 6 ملايين طن، ولم يتأثر على مدار آلاف السنين الماضية، ويرجع ذلك إلى أسرار المصريين القدماء، عند بناء الأهرام، وكانوا على معرفة كبيرة بالعلوم المختلفة، خاصة الجيولوجيا والجغرافيا والفلك، لمعرفة طبيعة الأرض، وقدرتها على تحمل الأهرامات، بحسب «شاكر»: «مش أي مكان يتبنى عليه الأهرامات، الموضوع خد وقت وأبحاث ودراسات، لحد لما حددوا الأرض المناسبة اللي يتبنى عليها».

قدرة العمال على سحب الأحجار قديمًا

ومن أهم أسرار صمود الأهرامات، هو الاعتماد على قوة العمال، وقدرتهم على سحب الأحجار لوضعها فوق بعض، باستخدام المياه التي تسهل نقل الحجر: «طريقة البناء نفسها مختلفة، يعني كانوا بيحطوا في القاعدة الأحجار الضخمة المتينة، وكل لما يطلعوا يحطوا أحجار أقل في الوزن، ويحطوا مية في الأرض، تسهل سحب الحجر».

كان المصريون القدماء يختارون الأماكن التي تتحمل الأهرامات، على خط طول وعرض معين، بالتوافق مع النجوم والكواكب، بسبب اعتقادهم ان أرواح الملوك تذهب إلى السماء بعد الوفاة.

اختلاف طريقة البناء من هرم لآخر

وبحسب كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، فإن طريقة بناء الأهرامات بصفة عامة، اختلفت من هرم لآخر، إذ بدأت بمصطبة في سقارة، وتحولت إلى شكل مدرج، في هرم زوسر، ثم المنحني في هرم سنفرو، ليأخذ الشكل الكامل في هرم خوفو.

الرواية الأرجح لطريقة بناء الأهرامات

هناك عدة روايات مختلفة عن طريقة بناء الأهرامات، وتعد الرواية الأرجح، بحسب نظرية هيرودوت، هي وضع الأحجار إلى جانب بعضها، والتصاقها بالرمال، أي بطريقة «السقالة»، واتخذ الهرم الأكبر 20 عامًا حتى تم بنائه بالشكل الموجود عليه حتى الآن، بواسطة 100 عامل من المصرين القدماء: «المصريون القدماء بيحطوا الحجر، ويحطوا حواليه رمل وهكذا، تبقى عاملة زي السقالة، الهدف من الرمل يسحب عليه الأحجار».