بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. زيادة جديدة في هذا الموعد وفقا للقانون

كشفت مصادر حكومية، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستعلن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي يقر زيادة الحد الأدنى للمعاش سنويا على أن يبدأ التطبيق في أول يناير من كل عام.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

وأكدت المصادر أنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى حوالي 1500 جنيه بدلا من 1300 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاش حاليا، موضحة أيضا أنه سيتم رفع الحد الأقصى للمعاش إلى ما يقرب من 12 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و80 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاش الحالي.

زيادة الحد الأدنى للمعاش

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفعت بدءا من أول يناير 2024 الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105 في 2023 ، كما رفعت الحد الأقصى للمعاش إلى 10080جنيه بدلاً من 8720 في 2023.

زيادة أصحاب المعاشات

وحصل أصحاب المعاشات خلال العام الجاري 2024 على أكبر حزمة اجتماعية بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن قرار تبكير صرف الزيادة 4 أشهر كاملة ليتم صرف نسبة 15% زيادة لأصحاب المعاشات في شهر مارس بدلا من انتظار الصرف في شهر يوليو 2024 بتبكير موعد الاستحقاق 4 أشهر.