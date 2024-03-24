طريقة احتساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشاب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كيفية حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وذلك وفقا لما يخصصه الصندوق لرعاية أصحاب المعاشات.

حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

وفقًا للمادة 29 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات طبقا للآتي:

1- ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والتي يقوم بتحديدها مجلس الإدارة.

2- ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

3- عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

4- نسبة 30% ما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام القانون.

5- التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.

6- أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

كما نصت المادة 30 على أن تكون نفقات كل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي المشار إليها بالمادة رقم 27 من هذه اللائحة وفقًا لعدد من الحسابات والتي من بينها حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والمكأفاة والمعاش الإضافي، وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض، وتأمين البطالة.