مائدة إفطار المطرية غدا بلا ألعاب نارية وشماريخ.. ما السبب؟

ينتظر أهالي المطرية كل عام أطول مائدة إفطار في مصر، وهو تقليد شهير منذ أكثر من 10 سنوات، واشتهر رمضان الماضي بالألعاب النارية والأغاني الرمضانية الشهيرة، لكن مائدة هذا العام، ستغيب عنها الألعاب النارية والشماريخ، فما السبب؟.

حمادة حسن، أحد المسؤولين عن إفطار المطرية، قال لـ«الوطن» إنه لن يتم استخدام الألعاب النارية والشماريخ، وذلك لدواعي أمنية وللحفاظ على سلامة الأهالي: «الجهات الأمنية طلبت منا عدم استخدام الألعاب النارية وخاصة الشماريخ للحفاظ على السلامة العامة».

وأكد «حمادة»، أن مائدة إفطار المطرية تحتفل بمرور 10 سنوات على أول مائدة، وتتميز بالعديد من المفاجآت أبرزها طول المائدة وزيادة عدد الحضور، وأيضًا يتخللها فقرات فنية، وهي مختلفة عن ما حدث في الموسم الماضي.

تجهيز 1000 كيلو محشي في إفطار المطرية

ويعمل الأهالي على تجهيز 1000 كيلو محشي في إفطار المطرية، وهو رقم كبير مقارنة أيضًا بإفطار رمضان الماضي: «من أسبوع وستات البيوت شغالين، وفي شيف متخصص لإعداد الطعام، وبنحاول نكون دائمًا أفضل من السنة اللي فاتت».

ويستعد أهالي المطرية غدًا الاثنين 15 رمضان لأكبر إفطار في مصر، والمعروف إعلاميا بـ إفطار المطرية، والذي يشمل أكبر مائدة إفطار تتسع لنحو 10 آلاف صائم.