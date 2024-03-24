سفير «حياة كريمة»: قوافل السعادة تتضمن ورشا تعليمية وتوعوية للأطفال والكبار

قالت سماح أبو بكر عزت، سفيرة مؤسسة حياة كريمة لشؤون الأطفال، إن حياة كريمة أطلقت قوافل السعادة على مدار شهر رمضان لنشر البهجة، بالتزامن مع شهر الخير والرحمة والتكافل والإحسان.

«حياة كريمة» تهتم بالاستثمار في الإنسان والتوعية

وأضافت سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسة تهتم بالاستثمار في الإنسان والتوعية، بخلاف البنية التحتية وتطوير حياة أهالي الريف، لافتة إلى أن قوافل السعادة اليوم، في حي الأسمرات بمحافظة القاهرة تتضمَّن عددا من الفعاليات المختلفة الخاصة بالأطفال من ورش حكي، وورش عمل لتعليم وتوعية الأطفال وكيفية الربط بين شهر رمضان وحياة كريمة، لافتة إلى أن الهدف واحد فمبادرة حياة كريمة قائمة على العطاء.

قوافل السعادة تضم عددا من الورش التوعوية للكبار

وأوضح سفير حياة كريمة أن قوافل السعادة تضم عددا من الورش التوعوية للكبار، والتوعية الدينية من جانب رجال الدين سواء الإسلامي أو المسيحي، التوعية بالصحة، التوعية الأسرية والمحافظة على الترابط الأسري، إلى جانب فقرات إنشاد ديني والتنورة والرسم على وجوه الأطفال.