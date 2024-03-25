أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 25-3-2024

استقرار كبير شهده سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين 25-3-2024 في الأسواق المحلية، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي مبلغ الـ 2380 جنيها.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة تخطت حاجز 25 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم، وتُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2339 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1.970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1.970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2.010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1.960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1.950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2.170 جنيها للطن.