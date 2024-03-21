تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الخميس.. «بعض الأنواع نزلت 24 جنيه»

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس 21-3-2024 في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق المحلية للمستهلك، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2339 جنيهًا، بانخفاض قيمته 24 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 22 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم، وتُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.