أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-3-2024.. بني سويف بـ1950 جنيها

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 22-3-2024 في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق المحلية للمستهلك، وتراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 2339 جنيهًا، بانخفاض قيمته 24 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 22 جنيهًا للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم، وتُحدث آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2339 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1.970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1.970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2.010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1.960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1.950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2.170 جنيها للطن.