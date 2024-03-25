الكشف على 1539 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الورق التابعة لمركز سيدي سالم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيراً من أهالي قرية الورق بمركز سيدي سالم، وشملت عدة تخصصات طبية، هي: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1539 مواطنًا، وخضع 90 مواطنًا لـ200 فحص طبي للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ265 حالة، وأشعة لـ48 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، وانتفع بها 850 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية لـ11 مريضًا، وتحويل 8 لأقرب مستشفى، من أجل استكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.