«لسه في العمر بقية».. أول تعليق من محمد العمروسي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

طمأن الفنان محمد العمروسي جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات الماضية، موجها الشكر لخطيبته الفنانة مي فاروق من خلال تعليق على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الفنان محمد العمروسي خلال حديثه للفنانة مي فاروق، «الحمد الله قدر ولطف ومن لطفه عليا أنك كنتي جمبي، ومعايا لسة في العمر بقية الحمد الله شكرا ليكي يا حبيبتي».

كما وجه الشكر لجمهوره وأصدقائه الذين حرصوا على الدعاء له والسؤال عنه خلال أزمته الصحية: «شكرا لكل أخ وأخت ليا اطمن عليا وآسف لو مش عارف أرد عليكم غصب عني بس بطمنكم الحمد الله أوي ربنا كرمه عليا كبير».

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان محمد العمروسي

كشف الحساب الرسمي للفنان محمد العروسي تعرضه لأزمة صحية خطيرة خلال الساعات الماضية، وكتب في تدوينة على الصفحة: «بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء الشفاء العاجل في الشهر الكريم».