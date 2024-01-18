محمد العمروسي يرد على شائعات فارق السن مع خطيبته: «مش شوفتي بطاقتي يا بنتي»

علق الفنان محمد العمروسي، على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بشأن فارق السن مع خطيبته مي فاروق وأنها أكبر منه، موضحا أنها مجرد شائعات لا صحة لها.

حقيقة فرق السن بين «العمروسي» ومي فاروق

وكتب «العمروسي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «من المضحك إنك تلاقي أخبار عنك، ومعلومات أنت شخصيا أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك، لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر، إنتي مش شوفتي بطاقتي يا بنتي».

وكانت المطربة مي فاروق، فاجأت الجميع، منذ أيام قليلة ماضية، بعقد حفل خطوبتها على الفنان محمد العمروسي، في جو عائلي، بحضور عدد صغير من الأصدقاء والأقارب.

وتداول العديد من الأصدقاء مقاطع فيديو من حفل خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي، وظهر حجم الحب والمودة بينهما.