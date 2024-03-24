مي فاروق تطمئن جمهور محمد العمروسي: «خضة شديد وأزمة وعدت»

كشفت الفنانة مي فاروق، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لخطيبها الفنان محمد العمروسي، وذلك عن طريق نشرها صور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تطور جديد في أزمة محمد العمروسي الصحية

وكتبت مي فاروق: «الحمد لله اللي لطف ودبر وقدر.. ألف حمد وشكر لله ربنا بيحبك حب كبير يا حبيبي، تجربة صعبة عليا وخضة شديدة، لكن لطفه دائما بيسبق حمد الله على سلامتك».

وأضافت: «يا رب ما أشوف فيك أي شر ويبعد عنك كل سوء وكل عين وكل حقد.. أزمة وعدت يا حبيبي ونرجع أحسن وأقوى، ربنا يخليك لحبايبك وليا وما تشوف أي مكروه، ربنا فعلا قبل ما يبلي بيدبر».

تعرض محمد العمروسي لازمة صحية

وكان أدمن صفحة الفنان محمد العمروسي، كشف عن تعرضه لازمة صحية مفأجاة: «بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء الشفاء العاجل في الشهر الكريم».