عريس جديد.. معلومات عن الفنان محمد العمروسي بعد تعرضه لأزمة قلبية

أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها الفنان محمد العمروسي، حسب ما أعُلن على صفحته الرسمية، اليوم الأحد، إذ كُتب: «بعد تعرضه لأزمة قلبية أجرى النجم محمد العمروسي عملية قسطرة بالقلب، ونطمئن جمهوره على صحته طالبين الدعاء الشفاء العاجل في الشهر الكريم».

ويأتي الخبر عقب فترة قليلة من احتفاله بخطبته على الفنانة مي فاروق، إذ يعد من أحدث عرسان الوسط الفني.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن الفنان محمد العمروسي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

من هو محمد العمروسي؟

اسمه بالكامل محمد سعيد العمروسي.

ولد في 25 أغسطس 1982 في القاهرة.

بدأت موهبته وهو صغير، وكان يشارك في مسرح المدرسة.

تخرج محمد العمروسي في معهد الفنون المسرحية عام 2009.

عقب تخرجه شارك في مسلسل «قضية صفية» عام 2010، أمام مي عزالدين.

حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومي.

شارك في عدة أعمال درامية، على رأسها «كلمات أواخر الشتاء» عام 2011، «خطوط حمراء» عام 2012، «بدون ذكر أسماء» عام 2013، «الصياد» عام 2014، «ورا كل باب» عام 2021.

في 2021 تعرضت زوجته وأولاده، لحادث سير، إلا إن العناية الآلهية أنقذتهما.

شارك مؤخرا في فيلم «أشباح أوروبا».

في 7 يناير الماضي، أعلنت المطربة مي فاروق، خطبتها على الفنان محمد العمروسي، في حفل صغير.