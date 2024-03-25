دعاء صلاة الوتر كامل مكتوب.. ردده لقضاء حوائجك وفتح الأبواب المغلقة

دعاء الوتر كامل مكتوب، يحرص العبد على ترديده في صلاة الوتر، في تلك الأيام المباركة خاصة في شهر رمضان المعظم، شهر الغفران والبركات الرحمة، طمعاً في طلب العفو ونيل الرزق وقضاء الحوائج.

دعاء الوتر كامل مكتوب

وعن دعاء الوتر كامل مكتوب، يمكن أن يردد بأكثر من صيغة، إذ تعد صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله عز وجل، فرأي بعض جمهور علماء المذهب الحنفي أنها من الواجبات، التي ينبغي على المسلم المداومة عليها وعدم تركها، ومن بين تلك الصيغ:

ـ اللهم اهدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا شر ما قضيت، أنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل مَن واليت، ولا يعزُ من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت.

ـ اللهم ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه. يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

ـ اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم كما آمنَّا به ولم نره فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجْزِه عنا خير ما جزيت به نبيًّا عن قومه، ورسولًا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء الوتر كامل مكتوب كما ورد عن النبي

واستمرار للحديث عن دعاء الوتر كامل مكتوب، يمكن أن يردده المسلم بالصيغة التي وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فورد عن عَلِيٍّ بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ دعاء صلاة الوتر: "اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ".