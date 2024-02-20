دعاء الوتر من أفضل النوافل.. احرص على ترديده

صلاة الوتر هي نافلة تُصلى بعد صلاة العشاء الآخرة، وتُعدّ من أفضل النوافل وأحبّها إلى الله تعالى، ووردت أحاديث تدلّ على أنّ صلاة الوتر حقّ على كلّ مسلم، وتركها يُعدّ نقصًا، كما أنها تُقرّب العبد من الله تعالى في وقتٍ يكون فيه أقرب ما يكون إليه في الثلث الأخير من الليل، وتُعدّ صلاة الوتر من الأسباب لمغفرة الذنوب، لذلك يحرص المصلى على دعاء الوتر خلال صلاته.

فضل دعاء الوتر وصلاته

لدعاء الوتر وصلاته فضل كبير حيث تُعدّ صلاة الوتر من الأسباب لقضاء الحوائج، ومن الأسباب للنجاة من النار، كما تعد صلاة الوتر ختامًا لصلاة اليوم والليلة.

يعد دعاء الوتر من أهم الأدعية في الإسلام، وله مكانة عظيمة عند الله تعالى، ويتمّ الدعاء به في صلاة الوتر، وهي صلاة نافلة تُصلى بعد صلاة العشاء الآخرة، ويُستحبّ الإكثار من الدعاء في الوتر، والتضرّع إلى الله تعالى بكل ما في النفس من حاجاتٍ ومطالب.

آداب دعاء الوتر:

من آداب دعاء الوتر: الذي نردده في الصلاة أن نحرص على الوضوء فمن السنة أن يتوضأ المسلم قبل دعاء الوتر، وأن يستقبل القبلة عند الدعاء، ويُسنّ رفع اليدين عند الدعاء، مع التضرّع والخشوع، كما ينبغي على المسلم أن يكون خاشعًا متذلّلًا عند الدعاء، ويُستحبّ الإكثار من الدعاء والتكرار، مع الإيمان بالاستجابة، ووردت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أدعيةٌ مأثورةٌ في الوتر، يُستحبّ للمسلم الدعاء بها.

فضل دعاء الوتر

دعاء الوتر له فضل في قربُ العبد من الله حيث إنّ دعاء الوتر من أقرب الأوقات إلى الله تعالى، ويُعدّ دعاء الوتر من الأسباب لقضاء الحوائج، ومن الأسباب لمغفرة الذنوب.

أدعية مأثورة في الوتر:

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا، وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

اللهم إنا نسألًـك فعـلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَ المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غـير مفتونين. ونسألك حبَـك، وحبَ مَن يُحبـُك، وحب كل عـملٍ يقربنا اٍلى حـبِك، يا رب العالمين.