دعاء الرزق مستجاب ولا يرد.. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم فرجا لكل الهموم

دعاء الرزق، قد يكون سبباً في كثرة الرزق، إذ يعد من أهم أفضل أنواع العبادات التي تصل العبد بربه، ومن بين الأسباب الجالبة للرزق الدعاء، فيمكن للعبد أن يتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه بما يشاء ومتى يشاء، طلباً للصحة والزواج والرزق، والستر، العمل، والمال، وشتى أمور الحياة.

دعاء الرزق مستجاب

وبخصوص دعاء الرزق مستجاب، نشرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأدعية الخاصة بالرزق، من بينها:

ـ اللهمَّ إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرِّبه وإن كان قريبًا فيسِّره، وإن كان كثيرًا فبارك لنا فيه يا ربَّ العالمين.

ـ اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فِتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغًا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت العليُّ العظيم.

ـ اللهم املأ قلوبنا بحمدك، واكتب في قلوبنا لك ودًّا، وأمدَّنا من فضلك في الرزق مدًّا، ولا تسلِّط علينا من أهل السوء أحدًا يا رب العالمين.

ـ اللهمَّ أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

دعاء الرزق مستجاب لطلب السعادة والستر

وعن دعاء الرزق مستجاب، أوردت دار الإفتاء مجموعة من الأدعية للمسلم، يمكن أن يرددها لطلب الرزق المادي والمعنوي ليرزقه الله ما يتمنى، إذا يعد الدعاء من بين أجل العبادات، ومن بين صيغ دعاء الرزق:

ـ اللهمَّ إنا نسألك في هذا اليوم فرجًا لكلِّ الهموم وشفاءً لكلِّ مريض ورحمة لكل ميت ومغفرة لكل ذنب وهدايةً لكلِّ عبد ورزقًا لكلِّ محتاج واستجابة لكلِّ دعاء يا رب العالمين.

ـ اللهمَّ إنا نسألك في هذا اليوم أن تُكرمنا بعظيم غفرانك وأن تجعلنا في حفظك وأمانك، وألَّا تحرمنا من فضلك وأن ترزقنا في الدنيا حياة السعداء وفي الآخرة نعيم الشهداء يا رب الأرض والسماء، يا رب العالمين.

ـ اللهم ارزقني رزقاً لا تجعل لأحدٍ فيه منّة عليّ، ولا في الآخرة عليه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّالاً لما تريد، أسالك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني ما أهمّني من أمر الدّنيا والآخرة.

ـ اللهمَّ ارزقنا السعادة والستر والتوفيق والسداد في الأقوال والرشاد في الأفعال يا رب العالمين.

ـ اللهم إنَّا عبادك قد ضاقت بنا الأسباب وأُغلقت دوننا الأبواب، وزاد بنا الضيق، نسألك الفرج القريب، وأنت المرجوُّ سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دُعِيَ أجاب، يا كريم يا وهَّاب، اشرح صدورنا ووفِّقنا إلى رضاك يا رب العالمين.