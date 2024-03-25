دعاء فجر النصف من رمضان.. 10 أدعية لفك الكرب وجلب الرزق وطلب المغفرة

دعاء فجر النصف من رمضان، يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض على ترديده في تلك الليلة المباركة، والتي بدأت من مغرب يوم الأحد الموافق 24 مارس وتستمر حتى فجر اليوم الاثنين، بحسب ما أوضحته الإفتاء المصرية، فليلة النصف من رمضان من بين الليالي المباركة، التي يحرص المسلم فيها على التقرب إلى الله عز وجل بالمزيد من العبادات والطاعات، والأدعية، راجياً من الله تحقيقها، في شهر التقوى والغفران والرحمة.

دعاء فجر النصف من رمضان

وفي فجر النصف من رمضان، نشرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء فجر النصف من رمضان، فلا يوجد صيغة محددة للدعاء في تلك الليلة بل يدعو الإنسان بما في قلبه، ويرجوه ن الله عز ووجل، ومن بين تلك الأدعية:

ـ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

ـ اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفِ مرضانا ومرضى الناس أجمعين، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.

ـ اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فِتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغًا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أنت العليُّ العظيم.

دعاء فجر النصف من رمضان لطلب المغفرة

ويمكن أن يردد المسلم في دعاء فجر النصف من رمضان بعض الأدعية لطلب المغفرة والرحمة من الله عز وجل، ومن بينها:

ـ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

ـ يا أكرم الأكرمين، نسألك بركتك وعطفك، ولطفك وعافيتك، وبرك، ورحمتك وحبك.

ـ اللهم بلغنا ليلة القدر.

ـ انتصف رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقى وتقبل منا ما مضى.

ـ ربنا يا واسع الفضل والرحمة، تولَّ أمرنا وأَحْسِنْ خلاصنا، كن لنا وليًّا ومعينًا وظهيرًا ونصيرًا، وانصرنا بما تنصر به أولياءك الصالحين يا أرحم الراحمين.

دعاء فجر النصف من رمضان لطلب الرزق

ومنبين صيغ الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلم في دعاء فجر النصف من رمضان لطلب الرزق وجبر الخواطر بعض الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء المصرية، من بينها:

ـ اللهمَّ أَبعد عني متاعب الدنيا، يا رب بحجم سمائك السابعة أرح قلبي وأسعده، واحفظني يا الله بعينك التي لا تنام.. اللهم امسح على قلبي برحمة منك واجبر خاطري وأرح فكري يا رب.

ـ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهمَّ إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدُك ونبيُّك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.