مصر تتعاون مع الهند لتعميق التصنيع المحلي في مجال الاتصالات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمعهد القومي للاتصالات، وشركة تيجاس TEJAS الهندية العاملة في مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية، بهدف تعميق التصنيع المحلي لمنتجات الاتصالات في مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة تيجاس لبناء القدرات وفقا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.

حضر مراسم التوقيع السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر، ومشاركة السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والاستاذ أناند أثريا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تيجاس TEJAS للشبكات.

شركة تيجاس تصنيع منتجات الاتصالات الخاصة بها فى مصر

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة تيجاس بتصنيع منتجات الاتصالات الخاصة بها في مصر باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية للمنازل، وستحصل على حوافز من أجل التصدير، كما ستعمل على إنشاء مركز للبحث والتطوير الهندسي، كذلك ستقوم بإنشاء مركز للدعم الفني في مصر لخدمة العملاء في السوق المصري ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

إنشاء أكاديمية لتدريب واعتماد المهندسين المصريين

وفي إطار التعاون في بناء القدرات، ستقوم الشركة بإنشاء أكاديمية تيجاس لتدريب واعتماد المهندسين المصريين من خلال المعهد القومى للاتصالات (NTI) لتوفير الدعم الفني فى مجالات الشبكات والألياف الضوئية، حيث ستوفر برنامجًا لتدريب المدربين لعدد 25 مدربًا تابعين للمعهد، كما سيتم إتاحة المواد التدريبية الخاصة بالشركة.

التعاون بين مصر والهند في مجال الاتصالات

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم تعد أحد ثمار المباحثات التى بدأت في يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحًا أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات في مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بالإضافة إلى تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفنى لها عند تشغيلها، كذلك تشمل انشاء وحدة للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة تيجاس والمعهد القومى للاتصالات.

وأضاف «طلعت»، أن التعاون يستهدف ضخ استثمارات هندية في مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات بما يسهم في زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في مجال الدعم الفنى وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية فى مختلف مجالات الاتصالات.

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد الأعمدة للتعاون بين مصر والهند

وأشار السفير وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، إلى زيادة أوجه التعاون بين مصر والهند خلال الفترة الماضية منذ زيارة الرئيس إلى الهند في عام 2023؛ موضحًا أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد الأعمدة الرئيسية للتعاون المشترك بين مصر والهند، في ضوء توافر إرادة مشتركة من البلدين لدعم التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى وجود برامج تنفيذية للتعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات وبناء القدرات.

فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد فى مصر

وأشار السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر إلى أن تزايد أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتيح فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد فى مصر؛ موضحا أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند فى مجال التصنيع حيث تضيف هذه المذكرة بعدا جديدا للتعاون وهو الخاص بتصنيع منتجات الاتصالات؛ مضيفا أن الهند لديها قدرات عالية فى مجال تصنيع المعدات الهندسية للاتصالات حيث يوجد العديد من الدول التى تتعاون مع الهند فى هذا المجال.