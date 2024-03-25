تفاصيل منظومة التخلص الآمن من المخلفات في مدفن شبرامنت بالجيزة.. 14 خلية

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة لتفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، تمهيداً لوضع منظومة تتوافق مع الاشتراطات البيئية.

إنشاء 4 خلايا على مساحة 70 فدانا

وفي بداية الجولة تفقد وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة الخلايا التي أنشئت بالمدفن، واستماعا لعرض تفصيلي عن إنشاء الخلايا، وآلية العمل فيه، والتوسعات التي تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية على 10 أفدنة، كما سيتم إنشاء 4 خلايا أخرى على مساحه 70 فدانا.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن انشاء المدفن الصحى الجديد للمخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة، يأتى فى اطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت ، مشيرة الى ان تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.

طرح منظومة المعالجة للقطاع الخاص

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص، وذلك لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة اقتصادية منها، سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن انشاء عدة خلايا للدفع الصحي الآمن للمخلفات، حيث سيتم توسعة المدفن الحالي لتصبح المساحة الكلية للمدفن 70 فدانا، بما يسهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المدفن الهندسى الصحي بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات، وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وألية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.

كما عرض المحافظ جهود أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المستثمرين، لسرعة بدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بالمدفن لسرعة تحقيق العائد الإستثمارى المنتظر منها.