إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قرية أبو الغيط بالقليوبية (صور)

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية، حيث نجحت الحملة من إزالة 30 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بعزبة عرب مهدي التابعة لقرية أبوالغيط بإجمالي مساحة 19715م2.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

إزالة 3120 حالة منذ بدء الموجة الـ22

يذكر، أنه اعتبارا من 31 أكتوبر 2023 حتى الأحد الموافق 24 مارس 2024 تم إزالة 3120 حالة تعدي بالبناء، وتم تحرير 1410 محاضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين.

إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر.