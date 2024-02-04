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محافظ القليوبية يتابع إزالات الموجة 22 بمدينة القناطر الخيرية

كتب:

حسن صالح
07:08 م | الأحد 04 فبراير 2024
حملة إزالة التعديات بالقليوبية

حملة إزالة التعديات بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، التي انطلقت السبت الماضي، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية.

وشهد المحافظ تنفيذ إزالة 5 مباني مخالفة على مساحة 4500م2، تنوعت بين منزل على مساحه 200 م2 بالمسلحات الخرسانية، بالإضافة إلى عدد 4 جمالون مخالف مستخدم كمخزن ومصنع زجاج، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية بالقناطر الخيرية، بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء فؤاد الطيب مساعد مدير أمن القليوبية.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

أكد المحافظ التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يجري رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية.

فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون

أكد المحافظ حرصه على فرض هيبة الدولة، وإنفاذ القانون، من خلال إزالة كل مخالفات المبانى القائمة، موجها بضرورة التصدي للتعديات، وعدم السماح بحدوثها، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منطقه سرياقوس التابعة لمركز ومدينه الخانكة، لتفقد مخالفات البناء لإدراجها ضمن أقرب حمله إزالة بمدن وقرى المحافظة.

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بقلم حسن صالح