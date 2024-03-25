كيف قضت الدولة على التكدس المروري في آخر 10 سنوات بشبكة طرق عالمية؟

نفذت وزارة النقل مشروعات ضخمة لتطوير الطرق والكباري بمختلف محافظات الجمهورية على مدار الـ10 سنوات الماضية، خاصة وأنّها عانت في 2014 من مشاكل عدة، أولها اقتصار طولها فقط على 23.5 ألف كم و38 كوبري نيل و1500 كوبري نفق «طرق رئيسية - مزلقانات» و125 ألف كم طرق محلية.

إنشاء 7 الآف كيلومتر طرق جديدة

الخطة التي وضعتها وزارة النقل، عملت على إنشاء 7 الآف كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كيلومتر وتطوير 10 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية، كما اشتملت على إنشاء 13 محور جديد وإنشاء 935 كوبرىي ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق، وهو ما يحقق السيولة المرورية ويجذب مزيدا من الاستثمار، فضلا عن رفع كفاءة 41 ألف كيلومتر من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

لم تقتصر الخطة على ما تم إنجازه فقط، بل خططت لـ2030 بإنشاء 3 آلاف كيلومتر طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 ألف كيلومتر وتطوير 4 آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالي 14 ألف كيلومتر، وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري.

72 محور

استهدفت الدولة إنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محور وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 «كوبري - نفق»، فضلاً عن رفع كفاءة 34 ألف كيلومتر الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يسهل حركة المواطنين بين مختلف المحافظات بسهولة.

طرق عدة طورتها وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، فضلا عن طريق «سفاجا - مرسى علم»، خاصة أنّ الطرق عانت من مشكلة عدة حتى ما قبل 2014.

تقليل المسافات البينية

وأنشأت وزارة النقل طرق جديدة مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة، إلى جانب مشروعات محاور النقل لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

تمت محاور النيل من خلال إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط، كما حرصت الوزارة على إنشاء كباري أعلى المزلقانات بعدد 28 كوبري، حيث تم إنشاء 907 «كوبري - نفق».

الدكتورة داليا يونس وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، أكدت لـ«الوطن»، أنّ شبكة الطرق والكباري رسخت صورة ذهنية جيدة لدى المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لنقل بضاعته من مكان لآخر بأمان وسلامة، حيث عملت الشبكة على زيادة الاستثمار بشكل كبير.

الخروج من وادي النيل الضيق

ووفق ما روته «داليا»، فإنّ أعمال تنفيذ هذا الكم من المشروعات في الطرق والكباري قضى على الازدحام المروري والتكدس الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة، حيث خلقت المشروعات محاور مرورية تسهل عملية التنقل من مكان لآخر.

اتفق الدكتور عبد الله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، في الرأي، حيث أكد أنّ القيادة السياسية اهتمت بتطويرات متتالية للطرق والكباري، ما يتيح تحقيق رؤية تنموية تدفع المصريين للخروج من وادي النيل الضيق، عبر شرايين وطرق تنموية جديدة، مؤكدا أنّ رجال الأعمال بحاجة لشبكة الطرق لتسهيل أعمالهم وتوصيل المواد الخام لمصانعهم والتصدير إلى الخارج.

الربط بين الكتل السكانية

في سياق متصل، أكدت الدكتورة آية الجاحري، مساعد عميد كلية النقل الدولي، أنّه لولا تنفيذ محاور الطرق الجديدة لتحولت القاهرة إلى مجرد موقف للسيارات، موضحة أنّ المشروعات الخاصة بالطرق والكباري والمحاور على النيل، من المؤشرات الرئيسية في العديد من التصنيفات الدولية للاستثمار.

وأوضحت مساعد عميد كلية النقل الدولي، أنّ الطرق الجديدة تحقق الربط بين الكتل السكانية والمناطق التجارية ومراكز التسوق والمال والأعمال، مؤكدة أنّ الدولة اهتمت بالبنية التحتية وبطرق الاستخدام والتشغيل الآمن.