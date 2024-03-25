ميناء دمياط يستقبل 18 ألف طن قمح و2364 رأس «عجول تسمين»

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة خلال 24 ساعة، بينما غادر 9 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 42 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألفا و606 آلاف طن تشمل 986 طن كلينكر و208 طن كحول و8265 طن يوريا و3055 طن أسمنت معبأ و1950 طن مولاس و3142 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 55 ألفا و339 طنا تشمل 18 ألفا و404 أطنان قمح و10 آلاف و800 طن خردة و4791 طن حديد و909 طن ذرة و2600 طن سلاج و1114 طن خشب زان و785 طن كسب عباد و4950 طن كسب فول صويا و5340 طن بضائع متنوعة و2364 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 646 طن.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 901 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 309 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2892 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68 ألفا و840 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142 ألفا و72 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3897 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5210 شاحنة.