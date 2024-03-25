مسلسل المعلم الحلقة 15.. هل يقع مصطفى شعبان في فخ المخدرات؟

شهدت الحلقة 14 من مسلسل المعلم أحدثا متصاعدة، بعد أن قرر مصطفي شعبان، الذهاب إلى السويس مرة أخرى لأجل شراء شحنة السمك، وذلك بعد فشله في المرة الأولي، لتكشف أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15 عن صراع جديد.

وتبين خلال الحلقة 14 أن أحمد بدير اتفق مع عصابته لتيسير رحلة مصطفى شعبان من القاهرة إلى السويس، وأخذ السمك وقيام رجالته بوضع المخدرات داخلها.

أحداث الحلقة 15 مسلسل المعلم

لنري في أحداث الحلقة 15 من مسلسل المعلم، هل ستنجح عصابة أحمد بدير فى وضع المخدرات، أم سيكشف الحيلة مصطفي شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم

موعد عرض مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض يوميا على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.