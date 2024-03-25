مسلسل المعلم الحلقة 14.. لزمة جديدة لمصطفى شعبان

ينتظر الجمهور كل عام، لزمات النجوم في الأعمال الدرامية، التي تعرض خلال السباق الرمضاني، ودائما ما يظهر علينا مصطفى شعبان بلزمات جديدة.

ويطل علينا مصطفى شعبان هذا العام بمسلسل المعلم، الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، خلال الأيام الأولى لعرضه.

ودار خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل المعلم حديث طويل بين مصطفى شعبان ومحمود الليثي، ليكشف المعلم عن لزمة جديدة وهي «اللي جي طلق حي».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم

موعد عرض مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض يوميا على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، بالإضافة إلى منصة واتش ات الرقمية.