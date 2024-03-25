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دراما المتحدة

ضبط كميات كبيرة من التبغ مجهول المصدر بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

كتب:

محمد بركات   
02:06 م | الإثنين 25 مارس 2024
التدخين

التدخين

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ 4 أشخاص يديرون مخزنا دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين واستخدامه كمصنع لتعبئة وتغليف التبغ ومستلزماته وتجميع كميات كبيرة من التبغ مجهولة المصدر وتغليفها مستخدمين في ذلك علامات تجارية مقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل المخزن على 557 باكت تبغ، وكميات كبيرة من التبغ معدة للتعبئة، وأدوات التصنيع، واعترفوا بإدارتهم المخزن دون تـرخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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