ضبط المتهمين بالاستيلاء على 50 طن سكر مدعم من شركة في البحيرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، من محامية بإحدى شركات المواد الغذائية بالإسكندرية، بأن مالك شركة للنقل متعاقد مع الشركة محل عملها لنقل البضائع، استولى على 50 طن سكر مدعم ولم يقم بتوصيلها لفرع إحدى شركات تجارة الجملة بسوهاج عقب تحميلها على سيارة تابعة لشركته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنّهم مالك شركة النقل المذكور، و8 آخرين لـ3 منهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا باتفاق أحدهم مالك سيارة نقل مع مالك الشركة لتسهيل حصوله على إذن بتحميل كمية السكر من إحدى الشركات مستخدمين السيارة النقل عقب تثبيت لوحات مقلدة عليها، والاستعانة بباقي المتهمين، كما أرشدوا عن كمية السكر المستولى عليها، ومبلغ مالي، والسيارة المستخدمة في الواقعة، واللوحات المقلدة.

وأضاف المتهمون بارتكاب واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية والاستيلاء على كمية من المنظفات من إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم بذات الأسلوب، وضبط 2200 كرتونة من المنظفات وزنت 5 أطنان، واتخاذ الإجراءات القانونية.