رحلة وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج الدراسية والكتاب المدرسي

حقّقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة إنجازات مهمة في مجال التعليم خلال 10 سنوات الماضية وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهودها المستمرة بهدف تطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته، الوزارة والتي تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وقضية الإتاحة وقدرة النظام على المنافسة دوليًا، وذلك في ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تحقق رؤية الدولة المصرية للتعليم في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة.

تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم التقويم

- تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس من المرحلة الابتدائية.

- إعداد أدلة التوكاتسو للصف الثاني الابتدائي بالمدارس العادية والمدارس المصرية اليابانية.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة بجميع الصفوف والتخصصات المختلفة.

- استكمال تنفيذ الكتاب الإلكتروني التفاعلي لجميع المواد الدراسية بجميع المراحل.

- إعداد التدريبات والاختبارات التفاعلية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

- إعداد الإطار العام لمناهج رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الخامس الابتدائي بمركز تطوير المناهج بالوزارة.

- إعداد الإطار العام لبرامج ذوي الإعاقات غير المدمجين، للصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس الابتدائي.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية (DLOs) المقدمة من عدد من الشركات (بريتانيكا، يوريكا، لونجمان، نهضة مصر، وغيرها) في مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، الفلسفة)، للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي لعدد (2400) عنصر رقمي تعليمي.

تطوير المناهج

أولًا: المناهج الجديدة المصممة لنظام التعليم الجديد:-

- إعداد أطر مناهج مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، بعدد 7 أطر.

- تطوير كتب الصفوف KG1 - KG2، والصف الأول الابتدائي، بعدد 61 كتابًا.

- ربط الكتب الدراسية بروابط بنك المعرفة المصري، استكمالا لمشروع ربط مناهج العلوم والرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2017-2018.

- مراجعة أدلة ولى الأمر لكتب المنظومة الجديدة بعدد 30 دليلًا.

- مراجعة المواد الإلكترونية المقدمة من شركات: لونجمان وبريتانيكا ويوريكا، في مادة العلوم للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، تمهيدًا لرفعها على منصات الوزارة.

- بلغ إجمالي الكتب الدراسية وأدلة المعلم المعدة والمطورة 49 كتابًا، وبيانها كالتالي:

- تطوير كتب الصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 - 2020، في ضوء إطار المناهج المطور ضمن مشروع نظام التعليم الجديد بعدد 37 كتابًا.

- تطوير كتب اللغة الإنجليزية للصفين الأول الإعدادي، والأول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، لعدد 12 كتابًا.

- إعداد مصفوفة المدى والتتابع لجميع المواد التعليمية للصف الثالث الابتدائي، وفق الإطار الجديد للمناهج، ومعايير ومؤشرات مناهج الصفوف من الرابع الى السادس الابتدائي، لجميع لتخصصات، بعدد 14 مصفوفة.

- مراجعة كتب المواد الدراسية القائمة ، والمطورة من العام الماضي للمستويين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لعدد 59 كتاب ودليل.

- مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية لعدد 700 عنصر تعليمي رقمي.

- مراجعة أدلة ولي الأمر للصفوف من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي لعدد 40 دليلا.

- تعديل نواتج التعلم الخاصة بأنشطة التوكاتسو.

- إعداد مقاييس تقدير لتقييم أنشطة التوكاتسو.

- إعداد المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، لجميع المواد الدراسية متضمنة الكتب الدراسية وأدلة المعلم، في ضوء أطر مناهج الصف الرابع الابتدائي الذي تم إعداده وفق الإطار العام لنظام التعليم الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- إعداد دليل معلم التربية الفنية للصف الرابع الابتدائي وفق الإطار الجديد.

- تم الانتهاء من كتيبات التوعية بمخاطر الإدمان والتدخين للمرحلة الابتدائية.

- تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي.

- تطوير كتاب ودليل معلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.

- مراجعة وتعديل الكتب الدراسية المطورة وأدلة المعلم، للفصل الدراسي الثاني، لجميع المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، والصفوف من الأول حتى الرابع من المرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار مناهج اللغات الأجنبية الثانية للصفوف من الأول الإعدادي للصف الثالث الثانوي، ضمن نظام التعليم الجديد.

- مراجعة كتاب الصف الرابع الابتدائي Connect plus (الصف الدراسي الثاني) بمدارس اللغات.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي (الفصل الدراسي الثاني).

- إعداد الدليل الدراسي Study Guide لجميع المواد الدراسية للمرحلة الثانوية.

- مواءمة كتب مناهج نظام التعليم الجديد للصف الرابع الابتدائي (إعاقة بصرية)، للفصل الدراسي الأول.

- تكييف أدلة المعلم لطلاب الدمج للصف الرابع الابتدائي (الصف الدراسي الثاني).

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد، للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10%.

- إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.

- تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%

- موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100%

- الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائي باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.

- إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهجا.

- مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهجا.

- إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.

- إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.

- إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.

-تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتي (رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.

- الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات، سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة.

- مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%.

- الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بنسبة (30%).

- مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية - الصف الخامس- الفصل الدراسي الأول بعدد 6 كتب.

- مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائي للغة الفرنسية (الفصل الدراسي الأول) بعدد (6) كتب.

- الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%).

- الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعي للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائية بنسبة (60%).