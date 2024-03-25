«صحة الشرقية»: إجراء عمليات مناظير بجهاز «أرجون بلازما» الفريد

أجرى الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة، في مستشفى منيا القمح المركزي، ستة مناظير تضم 8 حالات باستخدام جهاز أرجون بلازما الفريد والوحيد بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي يستخدم في حالات مناظير الجهاز الهضمي بجميع أنواعها، وذلك لكي القرح النازفة بالمعدة أو القولون أو الأمعاء الدقيقة وكي التجمعات الدموية بالمعدة والقولون.

إجراء منظار معدة تشخيصي

واوضحت مديرية الصحة، خلال بيان لها، أنه ضمن الست عمليات تم إجراء منظار معدة تشخيصى لمريضة تبلغ من العمر 25 عاماً تعانى من نزيف معدي، وتم عمل اللازم للحالة من تحاليل وفحوصات طبية، كما تم إجراء منظار لمريضة تعاني من قئ دموى وبراز مدمم وأنيميا مستمرة، وتم استخدام الأرجون فى التعامل مع سبب النزيف، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار لمريض يعاني من ورم بالبنكرياس، أدى إلى انسداد بالقناة المرارية، وتم تركيب دعامة معدنية قنوات مرارية، وتم خروج جميع الحالات من وحدة المناظير بحالة جيدة بعد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

بدء التشغيل التجريبي للوحدة

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن ذلك يأتي بعد بدء التشغيل التجريبي للوحدة خلال الفترة الماضية، وبعد دعمها بجهاز أرجون بلازما، بالتعاون مع المجتمع المدني، وأيضاً بعد أسابيع من تشغيل أحدث إصدارات مناظير القنوات المرارية Spy Glass cholangioscope، والذي يطلق عليه المنظار الجاسوس، لقدرته على الوصول لأماكن دقيقة جداً بالجهاز الهضمي، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أن اقتناء هذه التقنية الحديثة يعتبر قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية، بعد استقبال المستشفى منظار spy glass دعماً من وزارة الصحة والسكان، ضمن التجهيزات غير المسبوقة لوحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بتكلفة تقديرية تخطت 11 مليون جنيه، لتصبح الوحدة الأولى من نوعها بمستشفيات صحة الشرقية، وتضاهي الوحدات المتقدمة بالمستشفيات التعليمية والجامعية.