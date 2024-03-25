عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «خلافات تتعمق ولهجة تتغير.. توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو».

وذكرت القناة أنّ تعمق الخلافات وتغير اللهجة حقيقة تصف وقع العلاقات الحالية بين الإدارة الأمريكية ورئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم كل الدعم السياسي والعسكري الذي تُوليه واشنطن لإسرائيل منذ بداية العرب على غزة، بل وعلى مدار عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

نتنياهو أصبح عبئا

واقع لم يعد بعيد الإدراك حتى عن الصحف الإسرائيلية، فنتنياهو أصبح عبئًا، وتصدّرت الكلمتان افتتاحية صحيفة معاريف الإسرائيلية التي كشفت عن وجود ضغوط من داخل الأمريكية على رئيس البلاد جو بايدن، وأنّ كلمة السر في هذه الضغوط هي صناديق الاقتراع.

حملة بايدن تخشى على صورته

وأوضح المقال أنّ الإدارة الأمريكية وأعضاء حملة بايدن باتوا يخشون على صورته في ظل استطلاعات الرأي غير الإيجابية التي ارتبط معظمها بدعم إدرته للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاتهامات بمشاركته في قتل المدنيين الأبرياء بالقطاع.