تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الاثنين.. ما قيمة الانخفاض؟

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 25-3-2024 في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما استقرت الأنواع الأخرى في السوق المحلية للمستهلك، إذ تراجع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي؛ ليسجل 2337 جنيهًا، بانخفاض 43 جنيهًا للطن، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه.

وتراجعت أسعار الأسمنت على مستوى الشهر بقيمة 8 جنيهات للطن في الأسمنت الرمادي، وفق بوابة أسعار الأسعار المحلية، وشهد الأسبوع الماضي العديد من التراجعات في سعر الأسمنت.

وتُحدّث أسعار الأسمنت آليا عند حدوث أي تغيير على مدار اليوم، وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدارٍ طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.