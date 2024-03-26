انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-3-2024.. اعرف وصل كام

انخفاض كبير شهده سعر طن الأسمنت اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في الأسواق المحلية، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2337 جنيها، بانخفاض وصل لـ43 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

توضح «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الأسمنت اليوم، وتعد هذه الأسعار المُعلنة للأسمنت تسليم أرض المصنع، وترتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي 2337 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2160 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1970 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2010 جنيهات للطن.

سعر أسمنت العسكري 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2170 جنيها للطن.