عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان قانون «إس بي فور» يثير حالة من الجدل قبل الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية

في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية وتحديدا من المكسيك أو عبرها إلى الولايات المتحدة، فإنّ القانون الذي أقر بأغلبية من الجمهوريين في برلمان الولايات الواقعة على الحدود مع المكسيك يسمح للشرطة الحدودية إلقاء القبض على أي مهاجر يمر عبر نهر ريو جراندي وترحيله، وإذا كان عبوره للمرة الأولى يحاكم بارتكاب جنحة وإذا تكرر الأمر يتهم بارتكاب جناية ما يعرضه للمثول للمحاكمة مع عقوبة محتملة بالسجن لمدة عامين.

قانون ولاية تكساس

كانت إدارة الرئيس جو بايدن عارضت قانون ولاية تكساس لأنّه طبقا للدستور الأمريكي، فإنّ الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن الهجرة وليست الولايات على نحو فردي، لذا فإنّ القانون يتعارض مع دستور الولايات المتحدة والقانون الفيدرالي، ما دفع قاضيًا فيدراليًا إلى الحكم بتعليق بالقانون لكن ولاية تكساس استأنفت ضد الحكم فرفعت المحكمة العليا قرارها بتعليق القانون مبررة ذلك بأنّها ستستمع من الحجج المتصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.