مقتل 3 جنود في تحطم طائرة أمريكية على الحدود بين المكسيك وتكساس

تحطمت طائرة كانت تحلق فوق الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بولاية تكساس، التي تشهد توترات مع الحكومة الفيدرالية بسبب أزمة المهاجرين، وأسفر الحادث عن مقتل 3 جنود وحالة إصابة واحدة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن الجيش الأمريكي.

والطائرة من نوع «يو إتش - 72 لاكوتا»، وسقطت أثناء القيام بمهمة أمن الحدود مع المكسيك التابعة للحكومة الفيدرالية، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

الطائرة كان على متنها امرأة و3 رجال

وبحسب مسؤول بولاية تكساس، فالطائرة كان على متنها امرأة و3 رجال، وأدى الحادث إلى وفاة 3 جنود وجريح، وهو في حالة خطيرة، ولم يكشف أيضًا عن أسماء القتلى.