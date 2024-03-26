سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-3-2024 في التعاملات الصباحية نحو 47 جنيهًا و40 قرشًا للشراء في بنك مصر، بحسب الأسعار المعلنة عبر منصات البنوك الإلكترونية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

وتنشر «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، استقرارًا ليسجل 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.