سعر الدولار الیوم الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصریة.. استقرار ملحوظ

سجل سعر الدولار الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصریة، استقرارًا ملحوظًا، في بداية التعاملات الصباحية، إذ أن يتراوح سعر الشراء بين 30.90 جنيه و30.75 جنيه، والبيع بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه بالنسبة الأعلى والأقل.

وبحسب بيانات أسعار العملات اليوم على المواقع الرسمية في البنوك المصرية، نرصد سعر الدولار الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصریة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، الشراء 30.73 جنيه، البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

بالنسبة لسعر الدولار فى بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.