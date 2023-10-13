سعر الدولار الیوم الجمعة 13-10-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استأنف الدولار اليوم الجمعة 13-10-2023، استقرار سعر صرفه أمام الجنيه المصري، حيث وصل سعره في بنك مصر، لنفس مستواه عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وتوفر «الوطن» لمتابعيها، خدمة معرفة كل ما يخص سعر الدولار في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك المركزي 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بالنسبة لسعر الدولار في بنك قناة السويس، يسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.