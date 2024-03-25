الأمم المتحدة: أي عملية برية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة ومذبحة جماعية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ينس لايركه، إنه على إسرائيل تنفيذ التزاماتها وفق القانون الدولي بعدم عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل تنفذ قصفا متواصلا على جميع مناطق غزة، ويوجد عديد من القنابل في الطرق ما يعوق الحركة والتنقل، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

ضرورة حماية الفلسطينيين

وأكد أنه لا بد من حماية الفلسطينيين والمدن التي يأوون إليها من أي ضربات عسكرية، مشيرا إلى أن أي عمليات برية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة حقيقية ومذبحة جماعية.

وتابعت أن إسرائيل تستخدم حجة وجود مسلحين في مستشفيات غزة ذريعة لمواصلة حربها في قطاع غزة، ولا نستطيع تأكيد ادعاءات إسرائيل بوجود مسلحين في مستشفيات قطاع غزة.

ضرورة تدبير مسارات آمنة وفتح الطرق في غزة

وشدد على ضرورة تدبير مسارات آمنة وفتح الطرق المختلفة في قطاع غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، فالأوضاع المروعة في القطاع تؤدي إلى نقص المساعدات في الشمال.

وأعرب عن رفضه قرار إسرائيل منع وصول قوافل المساعدات إلى شمال غزة، مشيرا إلى أن كثير من الطرق المغلقة في غزة تعوق وصول المساعدات وتفاقم أزمة المجاعة، مشيرا إلى أن عدد كبير من الفلسطينيين يعانون المجاعة، ويتعرضون للقتل في غزة.