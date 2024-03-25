«القاهرة الإخبارية»: التدمير ليس بقطاع غزة فقط بل امتدت للضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إنّ هناك اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المخيمات

وأضافت ولاء، خلال رسالة على الهواء، أنّ التدمير والتخريب ليس في قطاع غزة فقط بل في الضفة الغربية أيضًا، حيث تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيمات والقرى وتدمر البنية التحتية، كما يجرى اقتحام المنازل.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهي

وتابعت بأنّ قوات الاحتلال تعيث فسادًا داخل المنازل وتخرب الأجهزة بها كما يتم اعتقال السيدات كوسيلة ضغط لتسليم ذويهم، موضحة أنّ أكثر من 200 فلسطينية أعتقلت بالضفة الغربية، كما اعتقل أكثر من 15 فلسطينيا بالضفة بينهم طفل وأسرى سابقون صباح اليوم، مؤكدة أنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهي.