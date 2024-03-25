شيخ الأزهر يوضح أنواع شكر الله تعالى: الثواب يصل إلى 700 ضعف

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إنّ شكر الله لعباده يظهر في أمرين، الأول هو ثناء الله سبحانه وتعالى على أفعال المؤمنين، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تمدح المؤمنين، كما في قول الله تعالى: «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون».

الشكر العملي هو الجزاء بالكثير على القليل

وأضاف في برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع على شاشة «الناس» من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الأمر الثاني هو الشكر العملي، وهو الجزاء بالكثير على القليل، وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تقرر هذا المعنى، كقوله تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم».

آيات القرآن تدفع الإنسان إلى القيام بالعمل الخيري

وتابع أن عمل الإنسان القليل الذي قد يكون في وزن حبة، الله تعالى يتعهدها، مؤكدًا أن الثواب عند الله سبحانه يعطي 700 ضعف، ويُضاعف مرة أخرى، فجميعها آيات تدفع الإنسان إلى القيام بالعمل الخيري مهما كان صغيرًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».