ماذا لو مات مرتكب الكبيرة دون توبة؟.. الإمام الطيب يجيب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب عن ذنبه فله ثلاث جهات: عند المعتزلة يجب عقابه في منزلة بين المنزلتين، وعند الخوراج هو كافر، وعند أهل السنة هو مؤمن وأمره مفوض إلى الله، متابعًا: «كانوا يحفظوننا في الثانوي، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض إلى ربه».

تصرفات مذهب الخوارج

وأضاف الإمام الطيب، خلال برنامجه «الإمام الطيب»، المذاع على فضائية «الناس»، أن مذهب الخوارج يذهب بين حين وآخر ليكفر المسلمين العصاة، أي مسلم مرتكب لذنب أو كبيرة يكفرونه ثم يحلون دمه، متابعًا: «ظهرت في الفترة الأخيرة، قيامهم بالتطرف يقولون إن حاكم أحد البلاد يحكم بغير الحق، فيكفرونه ويصبح دمه حلالا».

وأكد الطيب، أنه يجب على الإنسان أن يغفر لأخيه الإنسان ويعفو عنه، ويحتاج إلى أن يتعلم من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مثل قوله تعالى: «وليعفوا ويصفحوا»، مشيرًا إلى أنه طالما المرء يحب أن يغفر الله فأنتم مطالبون بأن تغفروا لبعضكم البعض.