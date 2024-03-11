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دراما المتحدة

الإمام الطيب: ما يحدث في قطاع غزة إبادة وليست حربا

كتب:

عمرو هلال
05:56 م | الإثنين 11 مارس 2024
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أسباب اختياره الحديث عن أسماء الله الحسنى في برنامجه الرمضاني، وتسمية البرنامج بهذا الاسم الذي جاء مرتبطًا بالفاجعة التي يشهدها قطاع غزة خلال الفترة الحالية.

ما يحدث في قطاع غزة إبادة

وأكد «الطيب»، خلال أولى حلقات برنامج «أسماء الله الحسنى مع الإمام الطيب»، المذاع على قناة «الحياة»، أن ما يحدث في قطاع غزة إبادة وليست حربًا، فالحرب بين جيشين يقتتلان، وغزة لا يوجد بها جيشين.

 

وتابع: «غزة فيها جيش واحد مدجج بأحدث أسلحة القتل والفتك»، منوهًا بأن أزمة غزة ليس لها من دون الله كاشفة، وحل الأزمة لم يعد متعلقا بقدرة البشر، مشددًا على أننا نحتاج تدخل رحمة الله لإطفاء هذه الحرب.

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