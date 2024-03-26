يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 26-3-2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى أذان المغرب من أجل الإفطار في الوقت الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ الثلاثاء 26-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الساعة 4:24 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الساعة 12:02 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024، في الساعة 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم السادس عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و8 دقائق على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.