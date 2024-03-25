ما الفرق بين الحمد والشكر؟.. الإمام الطيب يُجيب

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الفرق بين الحمد والشكر، قائلا إنّ الحمد هو الثناء على المحمود بجميل ما فيه من صفات وأفعال ونعم ثناء على أن الله سبحانه، حميد مجيد غفور شكور.

الشكر اعتراف أن الله سبحانه رزقك وأعطاك

وأضاف ببرنامج «الإمام الطيب»، المُذاع على شاشة «الناس» من تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن الشكر هو على جميل فُعل بك فأنت تشكر الفاعل على نعمته، فهو اعتراف أن الله سبحانه رزقك وأعطاك لذلك أنت تشكره.

الشكر الحقيقي هو الذي ليس فيه مبادلة ولا انتظار ثواب

وتابع: «الشكر الحقيقي هو الشكر الإلهي الذي ليس فيه مبادلة ولا انتظار ثواب أو أنك قدمت شيئا فتحتاج إلى مقابل، بل يتصدق العبد شاكرًا لربه».

وشدد على ضرورة مداومة العبد على شكر الله، لافتا أن شكره لا بد ألا يكون عبارة عن ترديد عبارة فقط عندما تأتيه نعمة، وإنما يكون من جنس النعمة التي شكر الله عليها: «مثلا واحد أوتيّ مالًا، مينفعش الشكر هنا اللهم ولك الشكر، لكن يجب أن يكون من جنس النعمة، وهو أن تُخرج من جنس المال مالًا، بإخراج الزكاة والصدقات وإخراج ما تصل به رحمك».