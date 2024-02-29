بدء فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن

انطلقت فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من «مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده»؛ الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة نخبة من علماء وقيادات الأزهر وممثلي السفارات الأجنبية.

بدء فعاليات حفل التخرج

ويتضمن الحفل كلمات للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك كلمات لبعض الطلاب الوافدين ليتحدثوا عن المدرسة وتجربة الدراسة فيها.

تكريم الطلاب المتفوقين

كما يشهد الحفل تكريم لجنة الإشراف العلمي على المدرسة؛ الدكتور اعتماد عبد الصادق، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة والمشرف العلمي على مدرسة الإمام الطيب، والدكتور عماد عبد النبي، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بالمدرسة، والدكتور محمد إبراهيم، مدرس التفسير بجامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بالمدرسة، وتكريم طلاب الدفعة الأولى والطلاب أوائل المستويات ويبلغ عددهم 166 طالبًا وطالبة، مع عرض فيلم تسجيلي عن المدرسة وتاريخ إنشائها ونظام الدراسة بها، مع توزيع الشهادات وأخذ صور تذكارية في ختام الحفل للمكرَّمين.