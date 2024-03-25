مسؤول أممي: نرفض منع قوافل المساعدات من الوصول إلى شمال غزة

قال ينس لاركيه، متحدث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة رفضت قرار إسرائيل بمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى شمالي قطاع غزة، مشددًا على أنه يجب تغيير هذا الأمر لإتاحة وصول المنظمات الإنسانية مثل «أونروا» إلى الشمال.

«لاركيه»: نصل إلى الشمال لكن بشكل محدود

وأضاف «لاركيه»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «نصل إلى الشمال من وقت لآخر، ولكن بشكل محدود، لتقديم جزء زهيد من الغذاء والدواء والمياه».

وتابع: «الفترة الماضية شهدت ندرة كبيرة في القدرات لإيصال المساعدات إلى شمالي قطاع غزة بسبب الأوضاع المروعة التي يعاني القطاع منها».

وواصل: «نحن في حاجة إلى حق الوصول مباشرة إلى شمال غزة، وأن تكون هناك طرقا برية، وفتح مزيد من المعابر، وبالتالي يجب إتاحة مزيد من المساعدات في ظل هذا الحصار لإيصال الحاجات الحيوية والملحة».

وأكد: «إسرائيل تحاصر المستشفيات والعيادات ومرافق طبية كثيرة، وتعيق حركة عربات الإسعاف، وكل شخص هناك يسعى إلى الحصول على المساعدات الطبية، ولابد من توفير المساعدات المناسبة والملائمة، وهناك الكثير من الأشخاص النازحين الموجودين في المستشفيات يحاولون الوصول إلى أماكن آمنة».