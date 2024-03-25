ما الفرق بين الغذاء الصحي والمتزن؟.. عناصر أساسية احرص على تناولها

كشف رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، أحمد محمد سيد، الفرق بين الغذاء الصحي والمتوازن، موضحا أن الغذاء الصحي يخلو من الميكروبات وأي مواد ضارة بالصحة، أما الغذاء المتزن يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان.

الغذاء الصحي المتزن يحتوي على بروتين

وأضافت في تصريحات عرضها تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الغذاء الصحي المتزن يحتوي على بروتين وكربوهيدرات ودهون وألياف وفيتامينات وأملاح معدنية وماء».

وأشارت إلى إمكانية تناول المكرونة أو العيش والأرز كمصادر للكربوهيدرات، وهناك مجموعة الخضراوات، ومجموعة الفواكه، ومجموعة الحلويات والقشطة واللبن.

الغذاء الصحي المتزن ضروري لبناء الجسم

وأكد أن الغذاء الصحي المتزن ضروري لبناء الجسم وتعويض الفاقد، ويساعد في بناء الجسم على مستوى الوظائف الحيوية والشعور بالحيوية، والتغذية السليمة لها آثار جيدة على الرياضي والحامل والشاب.