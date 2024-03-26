حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هجريا، إذ يتراجع موعد أذان الفجر بمقدار ثلاث دقائق عن اليوم الذي سبقه.

ويحرص الصائمون على الإمساك، في الوقت المحدد لأذان الفجر خلال اليوم السادس عشر من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية، الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فأن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، الموافق السادس عشر من شهر رمضان، ستكون في تمام الساعة 4:28 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان 1445 هجرية باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا، ومنها موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، أمّا وقت الإفطار فسيكون في تمام الساعة 6:12 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و4 دقائق.

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم، مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم، وهي كالتالي:

الظهر: 12:03 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:12 مساءً.

العشاء: 7:28 مساءً.

ويهتم الصائمون في محافظة المنيا، بالحرص على أداء الصلوات في مواقيتها، والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والإكثار من الدعاء، وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.